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Россияне в Крыму панически перемещают склады БК

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  • 11.04.2024, 8:55
  • 3,108
Россияне в Крыму панически перемещают склады БК
Иллюстративное фото

Украинские партизаны раскрыли причину.

Во временно оккупированном Крыму российские оккупанты перемещают склады боеприпасов из-за страха обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщили партизаны движения «АТЕШ» в Telegram.

Партизанам удалось проследить за колонной, которая двигалась в Джанкое в направлении Московской трассы, в сторону аэродрома.

«Нам удалось выяснить, что россияне настолько боятся ударов, что в панике пытаются перемещать с аэродрома боеприпасы и технику», - отметили агенты «АТЕШ».

По их словам, партизаны идентифицируют расположение большинства новых складов и передают данные украинским военным.

«Мы идентифицируем и большинство новых складов, поэтому ничего спасти не удастся. Все детали мы передаем, как всегда, в правильные руки. Оглядываться теперь слишком поздно», - говорится в сообщении.

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