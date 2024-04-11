Нокаут для Путина 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

11.04.2024, 9:02

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Одним решением обрушили всю кремлевскую пропаганду.

Решение Европейского суда, который удовлетворил иск Михаила Фридмана и Петра Авена, вызвало растерянность и неудовольствие среди некоторых критиков Путина.

Но на самом деле они должны были бы радоваться. Это сильный удар по путинской пропаганде с ее «на Западе все так же, как у нас, и суды там так же политизированы». Наглядно показано – это не так.

Представьте себе, что у нас в стране Верховный суд примет решение «против шерсти» Кремля, неожиданно постановит, что решение об осуждении, скажем, Владимира Кара-Мурзы, незаконно.

Это возможно? Есть ли в России хоть одно судебное решение по значимому политическому делу, которое противоречит линии Кремля?

Нет. А в Европе есть. Потому что там есть суд, а у нас в стране – приложение к мнению начальства. Доказано решением по делу Фридмана-Авена.

Европейский суд одним своим решением нокаутировал путинскую пропаганду.

Телеграм-канал «СерпомПо»