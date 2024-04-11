ВСУ сожгли огромное количество вражеской техники возле Тернов 11.04.2024, 9:22

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В ISW раскрыли детали.

В Украине на фронте продолжаются позиционные бои по большинству направлений. Силы обороны Украины нанесли российским оккупантам существенные потери в бронетехнике во время пятимесячных боеприкосновений вблизи Тернов, а захватчики продолжают попытки продвигаться в сторону Часова Яра.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

10 апреля продолжались позиционные бои на рубеже Купянск - Сватово - Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта не было. Позиционные бои продолжались юго-восточнее Купянска в районе Кисловки и Ивановки; к западу от Сватового возле Андреевки; к западу от Кременной возле Тернов; и к югу от Кременной у Григоровки и Белогоровки.

Геолокационная организация с открытым источником GeoConfirmed сообщила 10 апреля, что геолокационные кадры и спутниковые изображения свидетельствуют о том, что войска РФ потеряли (вероятно, выведены из строя и уничтожены) от 102 до 107 бронированных машин вблизи Тернов между 10 декабря 2023 и 2 года, включая девять машин в декабре, 26 в январе, 24 в феврале, 36 в марте и от двух до семи автомобилей в первые 10 дней апреля.

10 апреля российские государственные СМИ сообщили, что в результате обстрела со стороны Украины вблизи Кременной погиб офицер пресс-службы Западной группировки войск МО РФ Евгений Половодов и ранены еще два сопровождавших его лица.

Операция №2 - Донецкая область

10 апреля позиционные бои продолжались северо-восточнее Бахмута, но подтвержденных изменений в этом районе не было. 9 апреля российский «военкор» заявил, что войска РФ якобы продвинулись примерно на 2 км вглубь до Выемки (юго-восточнее Северского), хотя в ISW не нашли визуального подтверждения этого утверждения.

10 апреля позиционные бои шли к востоку от Северска возле Верхнекаменского, юго-восточнее Северского возле Выемки и к югу от Северска возле Раздоловки.

В отчете указывается, что по состоянию на 10 апреля войска РФ захватили все Ивановское и продолжили наступление восточнее Часова Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 10 апреля, показывают, что оккупанты недавно продвинулись дальше к западу от Ивановского (восточнее Времен Яр) вдоль трассы Т0504 (Бахмут-Часов Яр) и предполагают, что войска РФ, вероятно, захватили все Ивановское.

Украинский источник, опубликовавший кадры, утверждал, что оккупанты добились успеха во время недавнего механизированного штурма примерно усиленной роты.

«ISW наблюдал, как российские силы проводили механизированную атаку такого же размера в этом районе 4 апреля, но непонятно, наступали ли российские войска во время штурма 4 апреля или во время других недавних механизированных штурмов», - говорится в публикации.

9 апреля российский «военкор» заявил, что войска РФ продвинулись вблизи восточной Григорьевки (к северу от Часова Яра) и что украинские силы якобы отступили с позиций к северо-востоку от Калиновки (непосредственно к северу от Часова Яра), хотя ISW не наблюдает визуального подтверждения этих утверждений.

Позиционные бои продолжались северо-восточнее Часова Яра вблизи Богдановки; поблизости Часов Яр и районе Новый к востоку от н.п. Времен Яр у Ивановского; и юго-восточнее Часова Яра возле Клещиевки и Андреевки.

Войска РФ недавно продвинулись северо-западнее Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 10 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 10 апреля, показывают, что оккупанты недавно достигли незначительных успехов к северо-востоку от н.п Бердичи (к северо-западу от Авдеевки).

Российские «военкоры» утверждали, что войска РФ якобы продвинулись к югу от Новокалинового (к северо-западу от Авдеевки), продвинулись на километр в глубину и на 720 метров в ширину к юго-востоку от Уманского (к западу от Авдеевки) и подошли к северу Нетайлового (юго-западнее Авдеевки). Также российские блоггеры утверждали, что войска РФ вроде бы вытеснили украинские силы с позиций в Семеновке (к западу от Авдеевки) и контролировали до 45 процентов населенного пункта. Однако в ISW не нашли подтверждения ни одного из этих заявлений России.

Позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новокалинового, Новобахмутовки и Бердичев; к западу от Авдеевки возле Семеновки и Уманского; юго-западнее Авдеевки вблизи Первомайского и Водяного.

Сообщается, что войска РФ 10 апреля продолжали проводить механизированные штурмы размером примерно в роту западнее города Донецка и, как сообщается, продвинулись в этом районе, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Украинский офицер заявил, что войска РФ с 8 по 9 апреля провели механизированные штурмы у Красногоровки (к западу от Донецка) с применением 15 единиц бронетехники, в том числе БМП и танков Т-72, и продолжили штурм в районе по меньшей мере роты с «десятками» единиц бронетехники 10 апреля. Украинский офицер заявил, что во время штурма 8-9 апреля ВСУ уничтожили в этом районе семь российских бронемашин.

Российские «военкоры» утверждали, что войска РФ якобы продвинулись в центр Красногоровки и сейчас ведут бои у Красногоровского кирпичного завода, а также о том, что оккупанты продвинулись до 280 метров в глубину и 550 метров в ширину к югу от Новомихайловки. Донецка). Однако ISW не нашел подтверждения этих утверждений.

Позиционные бои продолжались западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки, Победы и Водяного.

4 апреля продолжались позиционные бои в районе админграницы Донецко-Запорожской области. Позиционные бои велись к югу от Великой Новоселки в районе Старомайорского и Урожайного и юго-восточнее Угледара в районе Никольского.

Южная ось

10 апреля продолжались позиционные боевые действия в западной Запорожской области. Российский «военкор» утверждал, что войска РФ якобы незначительно продвинулись северо-западнее Вербового (восточнее Роботиного), хотя в ISW не заметили визуальных доказательств этого утверждения.

Позиционные бои продолжались вблизи Роботиного и северо-западнее Вербового.

Сообщается, что ВСУ недавно нанесли удары по нескольким российским передовым командным пунктам во время позиционных боев на восточном (левом) берегу Херсонской области. 10 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны отразили несколько наземных атак россиян на наши позиции вблизи Крынок на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российский Telegram-канал, выдавая себя за сотрудника неизвестного филиала российских спецслужб, 9 апреля заявил, что украинские войска нанесли удар по командному пункту 205-й мотострелковой бригады РФ под Каховкой 5 апреля. В Telegram-канале также отмечено, что 6 апреля украинские войска нанесли удар с Himars по командному пункту неопределенного российского подразделения, вероятно еще одного подразделения 49-й ОМС РФ, близ Ольгиного, убив трех российских военнослужащих, ранив еще одного и ранив двух российских военнослужащих. транспортных средств Вместе с тем, в ISW не наблюдали за кадрами заявленных ударов, и не могут независимо проверить заявления канала Telegram.