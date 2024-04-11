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Белорус открыл в Варшаве пункт со странным фастфудом

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  • 11.04.2024, 9:46
  • 3,954
Белорус открыл в Варшаве пункт со странным фастфудом

Что он готовит?

Как рассказал «Белсату» белорус Дмитрий Попов, в собственном бизнесе он с 1993 года. В Минске он занимался организацией концертов, художественных выставок, созданием художественных галерей. В этом ему помогала жена Ольга Клип.

Переехав год назад в Варшаву с женой и четырьмя детьми (всего у героя их шесть, из них старший сын — политзаключенный), по словам Дмитрия, он понял, что продолжить деятельность в том же направлении легко не получится, и решил попробовать себя в каких-то других делах.

«В 52 года я понял, что не так легко найти себе место, работая на котором, можно обеспечить свою семью. … Судьба меня занесла на рынок. … Я решил совместить свои предыдущие знания, блюда, которые много лет готовил для друзей и знакомых, с другими кухнями и придумал такую штуку как «Trzy Rogi» («Три угла»)», — рассказывает Дмитрий и объясняет, что открыл на рынке точку, где готовит тушеное мясо с овощами по рецептам разных стран мира. Только тушит он его не в горшочке, а в специальном бездрожжевом тесте.

По словам Дмитрия, рецепт его блюда прост.

Нарезаются овощи, мясо, добавляются специи по рецептам разных стран мира. Все это вместе смешивается. Раскатывается тесто. В него выкладывается смесь в форме треугольника и закрывается. Затем помещается на один час в духовку. После приготовления смазывается сливочным маслом.

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