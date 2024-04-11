Белоруска подала на бывшего мужа в суд — тот оказался в долгах перед КГБ 5 11.04.2024, 10:00

4,002

Благодаря апелляции выяснился еще один интересный факт.

Мать пятерых детей из Минска подала в суд на бывшего мужа — директора частной фирмы: он не платил алименты на пятого ребенка (да и на первых четырех платил самый минимум), к тому же женщина была в декрете и не могла работать, поэтому потребовала небольшие алименты еще и на свое содержание. Но мужчина не был готов платить бывшей жене — он заявил, что у него сложное финансовое положение и большой долг перед КГБ. Чем закончился суд? Итог опубликован в банке судебных решений, пишет zerkalo.io.

Супруги развелись еще в 2021 году. Дети остались жить с матерью Дианой (все имена вымышлены). С отца, Алексея, по суду взыскали алименты на четырех дочерей в размере 50% дохода (не менее 100% бюджета прожиточного минимума).

Пятая дочь, видимо, родилась уже после этого, но ее отцом был именно Алексей — по этому поводу была экспертиза ДНК и отдельный суд, мужчину внесли в свидетельство о рождении. Диана ушла в декретный отпуск и не могла работать (особенно учитывая еще четырех детей на руках), ее доход составляли лишь детское пособие на младшую (693 рубля на тот момент) и алименты на старших, которые бывший перечислял в самом минимальном размере, равном БПМ (это было чуть более 360 рублей). То есть женщина была вынуждена жить с пятью дочерьми на сумму немногим больше 1000 рублей в месяц.

Поэтому в августе 2023 года Диана решила обратиться в суд снова. Она подала иск против экс-супруга и потребовала взыскать с него алименты на пятую дочь, а также средства на свое собственное содержание. На себя Диана попросила только пять базовых величин — на момент суда это было 185, а сейчас 200 рублей.

Алексей согласился с иском в части алиментов на ребенка, но вот бывшей жене платить отказался, так как, по его словам, находится в тяжелом финансовом положении. Как мужчина объяснял на первом суде и позже на апелляции, он работает директором частной фирмы на 0,25 ставки, его заплата — 150 рублей в месяц, и, по его словам, у него сложности с нормальным трудоустройством. Более того, Алексей заявил, что он должен деньги КГБ — по исполнительной надписи от марта 2023 года обязан возместить ведомству 7108 рублей, что он постепенно и делает.

Мог бы иметь нормальную зарплату

Суд счел оправдания несерьезными — мол, мужчина трудоспособен, имеет высшее образование, поэтому вполне мог бы найти себе работу на полную ставку с нормальной зарплатой. Доказательств каких-либо препятствий для трудоустройства он не представил. К тому же других детей или близких на иждивении у него нет.

«Суд приходит к выводу, что трудоустройство ответчика на 0,25 ставки свидетельствует о том, что он не имеет намерений и не предпринимает должных мер к трудоустройству, где мог бы иметь соответствующий заработок, позволяющий ему оказывать должное содержание истцу, находящейся в отпуске по уходу за их совместным ребенком», — говорится в решении.

Поэтому требования бывшей жены были признаны законными (обязанность помогать супругам и бывшим супругам в случае необходимости, например декретного отпуска, предусмотрена статьей 29 Гражданского кодекса). Алексея обязали платить Диане пять базовых величин ежемесячно, пока она находится в отпуске по уходу за младшей дочерью.

С алиментами на саму младшую дочь вышло интереснее. На нее Алексею назначили платить 10% дохода. Но поскольку максимальный размер алиментов по закону на трех и более детей — это 50% от дохода, и 50% с него уже взыскали раньше, то эти новые 10% суд просто включил в ту сумму, которую мужчина уже выплачивал. То есть никаких дополнительных денег его дети не получили. Видимо, поэтому отец и не возражал против иска об алиментах.

Борьба за пять базовых

А вот с решением о выплатах бывшей жене Алексей так и не согласился. Он подал апелляцию и заявил, что первый суд не учел его сложное финансовое положение. Кроме прежних доводов — зарплата 150 рублей, долг перед КГБ — он в этот раз заявил, что экс-супруга якобы вовсе не так бедна, как говорит. По его словам, Диана живет с детьми у своей матери (то есть бесплатно), получает не только алименты, но и помощь от государства, собирается потратить выделенный государством семейный капитал (10 000 долларов) и подала иск в суд на раздел имущества после развода.

Благодаря апелляции выяснился интересный факт: Алексей в апреле 2023 года (уже после того, как задолжал КГБ) сменил через ЗАГС свою фамилию и даже отчество. Почему мужчина это сделал, не объясняется.

На заявления бывшего мужа Диана ответила, что он специально скрывает свои реальные доходы, чтобы не платить нормальные алименты на детей. Суд тоже счел аргументы Алексея несерьезными и подчеркнул, что все указанные им обстоятельства — долг КГБ, раздел имущества и так далее — никоим образом не влияют на его обязанность содержать детей и супругу, которая из-за ухода за его маленькой дочерью временно не может работать.

В итоге апелляционный суд не нашел оснований для изменения решения суда первой инстанции.