Шредер проиграл суд из-за интервью Навального 1 11.04.2024, 10:13

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Теперь экс-канцлеру Германии придется нести расходы по многолетнему судебному спору.

Земельный суд Гамбурга отклонил иск бывшего канцлера Германии, друга Путина Герхарда Шредера к газете Bild, который тот подал из-за интервью погибшего российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает само немецкое издание.

Речь идет об интервью 2020 года, в котором российский политик назвал экс-канцлера «мальчиком на побегушках у Путина, который защищает убийц».

Также Навальный допустил, что бывший канцлер получает «тайные платежи» от российских властей, подчеркнув, что это его личное мнение.

Шредер не стал судиться с самим Навальным, но потребовал от Bild не распространять «необоснованные утверждения». Он также грозил исками другим изданиям, которые будут перепечатывать фрагменты интервью.

Как отмечает Bild, иск был отклонен 8 марта. Теперь, когда вышел срок подачи апелляции, решение вступило в законную силу, и Шредеру придется нести расходы по многолетнему судебному спору.

Герхард Шредер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 год. После отставки он возглавил совет директоров компании-оператора проекта «Северный поток». С сентября 2017 по май 2022 года Шредер был председателем совета директоров «Роснефти». Западные СМИ неоднократно называли его близким другом Владимира Путина.