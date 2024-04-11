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Россия предоставила убежище немецкой журналистке, оправдывающей Гитлера

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  • 11.04.2024, 10:32
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Россия предоставила убежище немецкой журналистке, оправдывающей Гитлера

Она опасалась за свою безопасность в Германии

Россия предоставила убежище немецкой журналистке пропагандистского издания Russia Today, оправдывающей Гитлера, пишут «Важные истории».

Дагмар Хенн уехала из Германии в 2022 году и сейчас работает на RT. После своего отъезда она опубликовала колонку, в которой пояснила, что была вынуждена покинуть родину из-за «страха перед желто-синими флагами».

Журналистка также ведет популярный у неонацистов блог о России. В одной из ее статей говорится, что Гитлера подтолкнули к войне банкиры США и Великобритании. При этом в настоящий момент нет информации об уголовном преследовании женщины в Германии.

Пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк отметила, что Хенн «поддерживает политический курс Российской Федерации», в том числе и вторжение России в Украину.

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