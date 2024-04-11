«Спустился в бетоносмеситель для ремонта, и произошел запуск двигателя» 11.04.2024, 10:32

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Стали известны детали гибели рабочего в Волковысском районе.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства смертельного травмирования 34-летнего работника одного из предприятий Волковысского района, сообщает пресс-службе ведомства.

По данным следствия, днем 27 марта мужчина осуществлял плановый ремонт бетоносмесительной установки, для чего спустился в нее и производил демонтаж лопастей. Когда формовщик находился внутри агрегата, произошел запуск двигателя установки, лопасти бетоносмесителя стали вращаться, в результате чего работник получил травмы, от которых скончался на месте.

Установлено, что работы осуществлялись с нарушением техники безопасности и правил охраны труда. Место проведения работ не было обесточено, что категорически запрещено. Кроме того, установлены факты длительной неисправности отдельных частей оборудования, о которых руководству организации было известно. Так, концевики на люках бетоносмесителя, предназначенные для блокировки пуска агрегата при открытых люках, были неисправны. В случае их нормального функционирования они не допустили бы запуск двигателя данной установки.

Следователи возбудили в отношении 26-летнего начальника участка уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).