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Дроны атаковали горно-обогатительный комбинат в Курской области РФ

  • 11.04.2024, 10:35
  • 1,684
Дроны атаковали горно-обогатительный комбинат в Курской области РФ

Опубликовано видео.

Россияне заявили, что в Курской области якобы был атакован Михайловский горно-обогатительный комбинат. В сети публикуют видео инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и губернатора Курской области Романа Старовойта в Telegram.

Россияне пишут в сети, что в ночь 11 апреля подвергся атаке беспилотников Михайловский горно-обогатительный комбинат в Железногорске.

Министерство обороны РФ заявило якобы об уничтожении 12 беспилотников над шестью регионами России. У Шойгу утверждают, что над Курской и Тамбовской областями ликвидировали по три дрона, над Белгородской областью и Мордовией - по два, еще по одному - над Брянской и Липецкой областями.

Губернатор Курской области тоже уверяет, что были сбиты три беспилотника, но об атаке на ГОК не упоминает.

Следует отметить, что в начале марта на Михайловском горно-обогатительном комбинате произошел пожар. Россияне обвинили Украину в атаке.

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