Минчанин спас из воды женщину без одежды
- 11.04.2024, 10:19
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Он вытащил пострадавшую на берег и провел реанимацию сердца.
Вечером 10 апреля в воде канала Слепянской водной системы очевидец спас женщину, сообщили в ОСВОД.
«29-летняя женщина находилась в воде без одежды. Прибывшие медики диагностировали у пострадавшей «состояние после утопления» и госпитализировали ее», — сообщили спасатели.
В пресс-службе МЧС добавили, что спас женщину Сергей Захаренко — работник университета МЧС. Он с супругой вечером гулял возле канала и увидел, что метрах в пяти от берега находится женщина без сознания.
Вытащив женщину на берег, он проводил ей сердечно-легочную реанимацию. Его супруга в это время вызвала скорую.