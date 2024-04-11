Минчанин спас из воды женщину без одежды 11.04.2024, 10:19

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Он вытащил пострадавшую на берег и провел реанимацию сердца.

Вечером 10 апреля в воде канала Слепянской водной системы очевидец спас женщину, сообщили в ОСВОД.

«29-летняя женщина находилась в воде без одежды. Прибывшие медики диагностировали у пострадавшей «состояние после утопления» и госпитализировали ее», — сообщили спасатели.

В пресс-службе МЧС добавили, что спас женщину Сергей Захаренко — работник университета МЧС. Он с супругой вечером гулял возле канала и увидел, что метрах в пяти от берега находится женщина без сознания.

Вытащив женщину на берег, он проводил ей сердечно-легочную реанимацию. Его супруга в это время вызвала скорую.