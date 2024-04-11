И снова не взлетела… Эль Мюрид

11.04.2024, 10:57

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Анатолий Несмиян (Эль Мюрид)

Проблема шире.

История с очередным незапуском российской ракеты «Ангары» ведет не только к имиджевым потерям, хотя в области штучных производств имидж - это один из важнейших факторов. Проблема шире.

«Ангара» проектировалась в период, когда Россия занимала почти монопольное (во всяком случае уверенно-передовое) место в области вывода грузов на орбиту.

Однако те святые времена в прошлом. Сегодня «Роскосмос» запускает меньше, чем ранее, но главное - появился Маск. В прошлом году он запустил в пять раз больше ракет, чем Россия. Стоимость вывода на орбиту у Маска в пять раз дешевле, чем у «Роскосмоса». Но и это еще не всё. Когда Маск перейдет к регулярным пускам своей сверхтяжелой ракеты «Старшип», конкуренты останутся уже не просто позади, а безнадежно позади. «Старшип» может вывести на орбиту 200 тонн груза, «Ангара» - 20 при цене за килограмм груза уже на порядок дороже Маска.

При таких соотношениях единственное, что может помочь удержаться на плаву - это эксклюзивность предложения. Скажем, максимальная по сравнению со Спейс Иск надежность запуска.

Однако такое предложение - это прерогатива технологически развитой страны. К коим Россия уже не относится. Поэтому очень дорого и без гарантий - не лучший рекламный слоган для российских предложений на рынке.

Безусловно, «Роскосмос» будет запускать военные спутники - но это узкая ниша, и опять же - стоит держать в уме тот факт, что производительность труда в «Роскосмосе» по ряду расчетов в 80 раз ниже, чем в Спейс Икс.

Иначе говоря, коммерческое применение российских ракет если и будет возможно, то на некоммерческой основе, чисто по политическим соображениям. Ну, к примеру, по решению инстанций запустят спутник Талибана, Ансар Алла или ИГИЛ. Не за деньги, конечно, а по договоренности. Другого будущего при таких вводных у «Роскосмоса» не просматривается.

Эль Мюрид, Telegram