В Украине приняли закон о мобилизации 2 11.04.2024, 11:12

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Стало известно, когда начнут действовать новые правила.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации №10449. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата.

О том, как голосовали парламентарии и когда новый закон о мобилизации вступит в силу, сообщает РБК-Украина.

Как голосовали нардепы

Голосование по фракциям:

«Слуга народа» - 192

«Европейская солидарность» - 0

«Батькивщина» - 2

«Платформа за жизнь и мир» - 18

«За майбутне» - 12

«Голос» - 16

«Довира» - 15

«Восстановление Украины» - 16

Внефракционные - 12

Как отметил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк, парламент учел 31 правку профильного комитета, а также правку, которая убирает из документа норму о демобилизации.

Что предусматривает закон о мобилизации

Основные положения из документа следующие:

Вместо срочной службы вводится базовая военная служба сроком 5 (в мирное время) и 3 (в военное время) месяцев. Украинцы младше 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.

Вводится базовая общевойсковая подготовка. С 2025 года она станет элементом обучения в учебных заведениях, будет проводиться в вузах всех форм собственности.

Не нужно идти в ТЦК, чтобы обновить данные. Это можно будет сделать онлайн в личном кабинете или ЦНАПе. Граждане, состоящие на военном учете, могут в добровольном порядке создать личный электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.

Остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью, а также демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащий не выражает желания продлить службу).

Признанные ограниченно пригодными должны повторно прийти ВВК.

Военнослужащие при заключении первого контракта имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки.

Получившие II - III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) должны пройти повторный медосмотр для определения пригодности к службе.

Что касается консульских услуг за границей, то в течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в ТЦК. При этом сделать это можно будет дистанционно по электронной почте, по телефону или через е-кабинет.

Ограничение права вождения для уклонистов от военной службы. Однако есть исключения.

Во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет производить фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации.

Необходимость обязательно иметь при себе военно-учетный документ и показать его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГПСУ. Требуется на период мобилизации всем гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, состоящим на учете (сняты с него).

Когда начнут действовать новые правила

Отныне, когда законопроект принят во втором чтении (в целом), согласно регламенту и Конституции, документ должен подписать спикер ВРУ и передать документ на подпись президенту. И после этого через месяц закон вступает в действие.

Также парламент в первом чтении проголосовал за законопроект о мобилизации осужденных.