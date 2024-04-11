Вероника Цепкало: Вы обязаны будете выселиться из нашей квартиры и оплатить арендную плату 16 11.04.2024, 11:13

7,066

Вероника Цепкало

Белоруска обратилась к покупателям конфискованного жилья.

Жена экс-претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало Вероника в «Фейсбуке» отреагировала на продажу с аукциона арестованной минской квартиры, которая принадлежит ее семье.

Она обратилась к генпрокурору Андрею Шведу и людям, которые приобрели недвижимость на торгах.

Цепкало сообщила, что повторно отправила обращение на имя генерального прокурора и министра юстиции «с требованием разъяснить процедуру возврата украденного имущества и лишение несовершеннолетних детей единственного места проживания в стране, где они родились и гражданами которой они являются».

«Я в очередной раз обращаюсь к тем гражданам, которые „сорвали халяву“ и все же приобрели нашу квартиру по значительно заниженной цене! Вы прекрасно знаете, в чьей собственности находится данное имущество и что в нем проживают двое несовершеннолетних детей. Вы и ваша семья должны четко понимать, что по возвращении в Беларусь мы придем к вам с простыми белорусами, прессой, всеми теми, кто не поддерживает скупщиков краденого, и вы обязаны будете выселиться из нашей квартиры и оплатить арендную плату за весь срок проживания!» — заявила она.

Напомним, конфискованную квартиру экс-претендента на пост президента Беларуси продали с аукциона.