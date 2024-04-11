Пилите, Шура и обрящете! 1 Anti-Colorados, Defence-Line

11.04.2024, 11:41

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Их «молитвы» равносильны ударам лбом о рельсы.

Наверное, всем хорошо известно о том, что нынешний вариант РПЦ учредил товарищ Сталин во время Второй Мировой войны. Он лично выдал этой церкви «Томос», в виде распоряжения о постановке церкви на «довольствие» политического управления НКВД-МГБ-КГБ, и в конце концов, церковь стала придатком 5-го главка, который отвечал за идеологию. Понятно, что все передвижения руководства церкви осуществлялись исключительно после соответствующего утверждения главком. Погружаться в эту тему еще раз мы не видим смысла, но важно тут нечто другое.

При власти большевиков церковь уничтожалась нещадно до того момента, пока бывший семинарист Сосо Джугашвили не дал добро на ее существование, но с известными ограничениями. Ведь церковь работала теми же методами, что и большевики – промывала мозги для рабской покорности. Но марксистско-ленинское учение было категоричным по поводу церкви и потому ее выхолостили до такой степени, чтобы сделать инструментом власти. Ведь часть населения все равно будет упарываться религией, так пускай оно это делает под бдительным оком товарищей в рясах.

Но вот, когда коммунистическая идеология была похоронена, а новая система так и не смогла сформулировать какую-то собственную концепцию, устроив коммунистический капитализм бандитского типа, церковь оказалась востребованной как никогда. Тем более, что все попы имели что-то из двух одно, либо специальное звание, пусть и присвоенное секретным приказом, либо агентурный псевдоним. Других просто не было. Поэтому попы тут же принялись за работу, покрывая любые преступления власти. В этом у церкви имеется огромный опыт и потому, все получилось как надо.

Но похоже на то, что дело зашло дальше, чем того требовал здравый смысл. Если сказки о том, что какие-то мощи сохраняют постоянную температуру в 36,6 градусов пипл еще может схавать, как и другие, не менее странные вещи, то когда возникает какое-то короткое плечо между церковными деяниями и последовавшими за ними событиями, то все начинает выглядеть подозрительно. Того и гляди, что синекура может не выдержать.

И вот прямо сейчас назревает именно такой момент. Так, в Курганской области на фоне угрозы затопления из-за паводков начали служить молебны о защите. С 7 апреля в региональных храмах возносят прошения о преодолении бедствия на каждом богослужении. Так пишет их пресса, именно «возносят прошения». А конкретно их пресса пишет такое:

«Молебные пения об избавлении от наводнения проходят по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила. Он призвал всех православных христиан «сплотиться перед угрозой» и просить помощи Божией и заступничества Царицы Небесной».

Что характерно, в тех местах мусульманское население преобладает, но Даниил, вроде бы в миру Васиилий или даже Иввааний, призвал молиться именно православных. Но тут есть один забавный момент. Дело в том, что в Орске уже все это делали, но чуть раньше. По этому поводу та же пресса пишет следующее:

«Жители Орска за несколько дней до прорыва дамбы заметили, что из-под нее сочится вода, после чего пригласили священника провести молебен в надежде избежать наводнения».

Что случилось после этого – все прекрасно знают. И тут напрашивается простой вывод о том, что либо их молитвы равносильны ударам лбом о рельсы, либо что-то из двух одно. В любом случае, пожелание этой пастве можно сформулировать словами преподобного Е-в-Лампия: «Пилите, Шура и обрящете!»

Anti-Colorados, Defence-Line