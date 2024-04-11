Соловьев в растерянности Герман Обухов, «Обозреватель»

11.04.2024, 12:26

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Герман Обухов

Москва начала метаться и нервничать.

Как говорят в народе: «раз пошла такая пьянка, режь последний огурец». Следственный комитет РФ не долго размышляя решил завести дело на должностных лиц Соединенных Штатов и НАТО, которые по его мнению финансировали терроризм в России. Судя по их «стройному сюжету» ниточки вели в компанию Бурисма и прямо к сыну президента Соединенных Штатов Хантеру.

Вообще-то Вове Путину пора определиться – он за белых или за красных? Не так давно бессменный генералиссимус всея Руси заявлял, - правительству России было бы удобней работать с Байденом, а не Трампом и тут вдруг выясняется, что Байден – террорист! Это как-то совсем не вяжется с логикой, хотя ее давно там нет.

Соловьев, Скабеева и Ко в растерянности – им пора бомбить Вашингтон или еще подождать? Берлин, Брюссель, Париж и Лондон они давно разбомбили и взяли. Кто следующий?

Москва начала метаться и нервничать, хотя «все идет по плану». На следующий день делаются заявления как в МИДе, так и в Кремле, прямо противоположные вчерашним. На поверку оказывается, что дела не так уж и хороши, как совсем недавно казалось - и ракеты заканчиваются и солярка скоро станет дефицитом. Тут уж не до наступления – удержаться б там, куда доползли. Дотянуть бы до осени, а там может быть и Трамп поможет, если окажется в Белом доме, но ведь не окажется.

Печалька-то какая! Все в итоге обернется мыльным пузырем, что у Трампа, имеющего перспективу оказаться за решеткой до осени, что у Следственного комитета РФ, решившего полаять на слона. Впрочем, выбора у путина и его камарильи нет – они проиграли войну еще 24 февраля 2022 года. Теперь им остается лишь действовать, как в той старой поговорке: «Сгорел сарай, гори и хата!».

Россия молится на Китай, а тот лишь выжидает – когда все силы их соседа иссякнут и купить за полтину Сибирь и Дальний Восток. Очень скоро ЦБ РФ перестанет поддерживать рубль и мы имеем перспективу увидеть курс доллара по 200 рублей. После чего граждане «великой и необъятной» будут рассчитываться в магазинах уже не тысячами рублей, а килограммами.

Если добавить к этому, что выехать в Европу или Америку не представиться возможным, то москвичам придется ехать на заработки в Душанбе или Алма-Аты. Техногенные катастрофы начнут наваливаться, как снежный ком, – то дамба прорвется на Волге, то самолет упадет средь ясного неба, то мост рухнет.

Жить в такой сказочной стране станет еще интересней. После того, как последняя рота оккупантов убежит из Украины, трижды перекрестившись, немалая часть российского народа поймет, что настоящее имя их президента не Вова Путин, а Иван Сусанин.

Герман Обухов, «Обозреватель»