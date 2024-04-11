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Белорусскому журналисту нужна ваша помощь

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  • 11.04.2024, 12:49
  • 2,798
Белорусскому журналисту нужна ваша помощь
Вадим Довнар

Вадим Довнар нуждается в пересадке жизненно важного органа.

Живущий в Украине белорусский журналист Вадим Довнар нуждается в помощи. Год назад Вадиму поставили диагноз, лечение которого требует трансплантацию печени.

Операцию проведут в Польше по страховке в августе-сентябре. Но проблема в том, что Вадим потерял трудоспособность и нуждается в ежедневном медицинском обслуживании, чтобы сохранить работу других жизненно важных органов.

Вадим Довнар — известный белоруский журналист. Он родился в 1976 году в Минске, окончил факультет журналистики БГУ. Работал в БДГ (Беларуская деловая газета), на «Радыё Рацыя», в «Белорусской газете», на украинском телеканале ATR и в других известных изданиях.

Участвовал в Майдане и в блокаде Крыма в Чонгаре. В последнее время Вадим был администратором телеграм-канала Николая Автуховича «Да Волі».

Помочь Вадиму Довнару можно по ссылке.

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