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Медведеву померещился всадник на «бледном коне»

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  • 11.04.2024, 13:21
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Медведеву померещился всадник на «бледном коне»

Зампред российского Совбеза начал бредить Байденом и Апокалипсисом.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале решил «проанализировать» заявление президента США Джо Байдена о выделении новой помощи Украине. Для этого Медведев обратился к Новому Завету.

По словам Медведева, заявление Байдена — «абсолютное зло». И в качестве аргумента экс-президент России привел выдержку из Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсиса) — последней книги Нового Завета в Библии: «И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним».

Но фрагментом зампред не ограничился. К библейским образам он добавил фигуру президента США: «Поэтому чем скорее всадник на бледном коне заберет с собой Джозефа Робинетта Байдена, тем лучше будет для нашего страдающего мира…»

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