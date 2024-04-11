У белоруски прямо во время родов украли золотые вещи 2 11.04.2024, 13:39

Иллюстративное фото

Соседка по палате решила посмотреть, что там блестит.

В Солигорске в роддоме у роженицы украли три золотых кольца, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Женщина после родов обнаружила, что из ее сумки пропали золотые украшения, и обратилась в милицию.

Оперативники выяснили, что ценности понравились другой роженице. Пока личные вещи женщины лежали без присмотра, она решила посмотреть, что там блестит. Однако не устояла и забрала себе три золотых кольца.

Похищенные драгоценности женщина сначала спрятала под матрасом, а затем забрала домой.

В отношении женщины возбудили уголовное дело за кражу. Украшения вернут законной владелице.