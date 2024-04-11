У белоруски прямо во время родов украли золотые вещи

У белоруски прямо во время родов украли золотые вещи2
- 11.04.2024, 13:39
Соседка по палате решила посмотреть, что там блестит.
В Солигорске в роддоме у роженицы украли три золотых кольца, сообщили в УВД Миноблисполкома.
Женщина после родов обнаружила, что из ее сумки пропали золотые украшения, и обратилась в милицию.
Оперативники выяснили, что ценности понравились другой роженице. Пока личные вещи женщины лежали без присмотра, она решила посмотреть, что там блестит. Однако не устояла и забрала себе три золотых кольца.
Похищенные драгоценности женщина сначала спрятала под матрасом, а затем забрала домой.
В отношении женщины возбудили уголовное дело за кражу. Украшения вернут законной владелице.