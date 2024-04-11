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Израиль начал сухопутную операцию против ХАМАС в центральной части сектора Газа

  • 11.04.2024, 14:07
Израиль начал сухопутную операцию против ХАМАС в центральной части сектора Газа

Ее поддерживает авиация и флот.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 11 апреля начала точечную операцию в центре сектора Газа, с целью ликвидации боевиков террористической организации ХАМАС и уничтожения их инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Войсковая операция началась с нанесения авиаударов по наземной и подземной инфраструктуре террористов в центральной части сектора Газа. В ночной атаке была задействована авиация 162-я дивизии, которая приступила к выполнению боевой задачи после получения разведывательных данных. По информации армейцев, разведкой были выявлены скопления боевиков и несколько военной техники.

«В ходе ночных оперативных действий военнослужащие ЦАХАЛа выявили вооруженного террориста, который вышел из шахты террористического тоннеля, расположенного рядом с войсками ЦАХАЛа, и вошел в военное сооружение. Истребитель ЦАХАЛа уничтожил террориста, когда тот приближался к войскам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в операции задействованы силы 401-й бронетанковой бригады, 933-й пехотной бригады «Нахаль» и 215-й артиллерийской бригады. При этом сухопутный маневр израильских сил поддерживает авиация и израильский флот.

Также сообщается, что были атакованы десятки вражеских объектов, включая боевиков, которые пытались нанести ответный удар по наступающим израильским силам.

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