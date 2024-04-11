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Белоруска порвала паспорт мужа, чтобы тот не смог с ней развестись

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  • 11.04.2024, 14:29
Белоруска порвала паспорт мужа, чтобы тот не смог с ней развестись

И добилась своего.

В Гомеле супруги поссорились до такой степени, что дело дошло до уничтожения личных документов. А это в Беларуси считается преступлением.

Конфликт разгорелся в семье с тремя детьми. 44-летний муж ушел жить к своей матери, но вскоре вспомнил, что оставил в квартире жены паспорт. Позвонил ей и попросил принести паспорт в публичное место. Причину тоже объяснил: мол, хочет с ней развестись, а без документа этого никак не сделать, пишет издание «Белка».

Женщину такой вариант развития событий не устроил. Все-таки в семье трое детей, и оставлять их без отца она не хотела.

Она вырвала из паспорта мужа несколько листов, разорвала их на мелкие клочки и выбросила в мусорницу. А уже после этого вернула документ владельцу.

— Задним числом женщина раскаялась в содеянном. Суд Новобелицкого района назначил ей штраф в размере 1200 рублей. Но цели своей она достигла. Муж вернулся в семью и в настоящее время у него нет претензий, — поделился подробностями помощник прокурора города Гомеля Александр Шаповалов.

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