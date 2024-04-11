Александр Хара: Даже план Трампа ставит Путина перед серьезной проблемой 2 11.04.2024, 15:06

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Александр Хара

Украинский дипломат рассказал, почему предложение кандидата в президенты США не сработает.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявлял о намерениях завершить войну России против Украины за 24 часа.

Как говорится в публикации The Washington Post, знакомые с планом Трампа люди говорят, что тот в приватном разговоре заявил, что мог бы прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории — Крыма и Донбасса.

Позднее окружение Трампа назвало эту публикацию «фейком». Действительно ли план Трампа может быть таким? Об этом и не только сайт Chаrter97.org поговорил с дипломатом и экспертом украинского Центра оборонных стратегий Александром Харой:

— Стоит сказать, что оснований для каких-то мирных планов пока что не имеется, поскольку Украина не проиграла и не собирается проигрывать. Тем более обсуждать сдачу территорий, поскольку это вопрос выживания нации и военно-политический вопрос. Не могу себе представить Зеленского, который согласится на такие условия. Что с ним будет буквально через несколько часов? Ну и, соответственно, что мы видим с российской стороны — они уверены, что у них все может получиться, тем более с приходом Трампа, поэтому россияне готовятся по максимуму выжать из этой ситуации.

По поводу плана или каких-то его элементов — похожие идеи уже были. Я думаю, вряд ли это можно назвать планом, поскольку у самого Трампа подход заключается в действии через свою харизму, пытаться силой своей личности поспособствовать, чтобы другая сторона согласилась на его условия. Это хорошая теория, но на практике мы видели, когда он был президентом, у него это не получилось совершенно с Ким Чен Ыном. Несмотря на многие встречи и большие ожидания, ему не удалось решить северокорейскую проблему по той простой причине, что опытный диктатор прекрасно понимает, в чем его интерес.

Трампу хотелось войти в историю как человек, который решил глубокую и старую проблему, поэтому Ким Чен Ын точно не собирался свои интересы сдавать. То же самое можно сказать и про Путина. Как бы Трамп себе не видел какие-то подходы, однозначно, что это не будет легко реализовать. Тем более, что вопрос же не в территориях, не в Донецке, Луганске и Крыме, а в желании России уничтожить Украину как таковую, контролировать территорию, а потом приступить к следующему этапу завоевания.

Мы это прекрасно понимаем, наши друзья и партнеры и в Штатах, и в Европе это прекрасно понимают. Дать Путину возможность узаконить награбленное и потом подготовиться к следующему этапу? К этому никто не готов. Трамп предлагает оставить России Донецк, Луганск и Крым. А как тогда Путину решать проблему, что он в конституцию уже внес Запорожскую и Херсонскую области? Путин должен сказать: «Ну, вот, извините, будем еще раз менять конституцию»? Я себе не представляю даже такого. Допустим, нет у Украины вариантов, мы идем на такое. Как это будет с российской стороны?

А самое главное, что ни украинское общество, ни украинское руководство, не готовы на это. Украина готова к любому развитию событий, возможному перенесению войны в будущее, если у нас не будет достаточно средств и помощи наших партнеров, собственных сил. Но то, что мы должны вернуть захваченные территори, — это вопрос не только восстановления международного права, это вопрос выживания Украины.

Донецк, Луганск — тоже больно, понятно, что Украина от них не откажется, но без Крыма Украина постоянно будет в опасности, а русские будут угрожать всей стране, угрожать отрезать нас от Черного моря и, соответственно, внешнего мира. А с таким положением дел мы не собираемся соглашаться.

— В последние недели в США в опросах лидирует Джо Байден. Какие факторы могут напрямую повлиять на рост или падение рейтингов двух кандидатов в обозримом будущем?

— До момента выборов сложно будет предсказать, кто станет президентом, поскольку есть чрезвычайно большое количество факторов.

Например, 7 октября прошлого года террористическая атака на Израиль и начало израильской кампании по уничтожению ХАМАС уменьшили поддержку левого крыла демократов нынешней администрации США, поскольку они считают, что Америка должна применить все свои силы, чтобы остановить кампанию израильских вооруженных сил на территории сектора Газа.

Кто-то говорит, что не будет голосовать ни за Трампа, ни за Байдена. Естественно, это означает меньшую электоральную базу, хотя это обозначает и глупость людей, которые так говорят. Если Трамп придет к власти, однозначно, что им это еще больше не понравится, поскольку он более жесткий сторонник поддержки Израиля и абсолютно нормально может игнорировать гуманистические или гуманитарные моменты в отношении палестинцев. Этот фактор там тоже есть.

Естественно, есть и факторы конфликтов в других частях мира. Происходящее в Красном море или в Индо-Тихоокеанском регионе. Рост напряжения и соответствующая реакция американцев тоже могут повлиять на результаты выборов.

Следующий фактор — это старые проблемы, вопросы границы. Проблема миграционной политики действительно острая, были попытки надавить на администрацию Байдена. Вы помните, практически четыре месяца были переговоры между сенаторами-республиканцами и демократами о пакете помощи Украине, Израилю и Тайваню, там был еще и вопрос решения ситуации на границе. Но Трампу это не понравилось, он захотел остроту вопроса не снимать до выборов, они торпедировали это.

На днях следственный комитет опубликовал информацию, якобы компания Burisma, в которой принимал участие и сын Байдена, причастна к финансированию терроризма. Понятное дело, что это высосано из пальца, уже доказано, что никаких взяток эта компания не платила Хантеру Байдену. Однозначно, что это будет раскручено сторонниками Трампа, это тоже может быть каким-то фактором. Информационные кампании, пропаганда, это те вещи, которые достаточно сильно влияют на настроения людей.

Есть еще и экономические моменты — возможен скачок цен на энергоресурсы, подорожает бензин на заправке для обычного американца, это тоже может повлиять. Поэтому есть множество факторов, непосредственно зависящих от Байдена и тех событий, которые республиканцы могут использовать.

Никто не отменял судебные дела против Трампа. Одно отвалилось после внесения его в бюллетени, то есть Верховный суд дал свое заключение. Но там есть и другие. К примеру — дело, связанное с беспорядками на Капитолийском холме, оно может еще выстрелить.

Однозначно, чем ближе ноябрь, когда все будут голосовать, тем больше компромата, пропаганды, откровенной лжи, манипулятивной информации будет появляться. Две стороны будут пытаться мобилизировать свой электорат, поэтому сейчас еще рано говорить, что один или другой кандидат может гарантированно победить.