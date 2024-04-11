Европарламент заблокировал финансирование Совета ЕС до тех пор, пока Украине не дадут новые Patriot 11.04.2024, 15:27

2,278

Беспрецедентное событие.

Европарламент заблокировал решение о финансировании Европейского Совета. Причиной стало требование предоставить Украине дополнительные системы ПВО Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на евродепутата, бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофстадта в Twitter (Х).

Он эмоционально выступил в зале парламента и напомнил слова главы европейской дипломатии, что европейские страны имеют сотню систем Patriot, когда Украине нужны семь.

BREAKING — Parliament refuses discharge of the Council budget until European Council decided to support Ukraine with additional Patriot anti-missile systems ! pic.twitter.com/zDvA4xyUct — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) April 11, 2024

Во время выступления в Европейском парламенте депутат из фракции Renew предложил убрать из повестки дня решение о принятии бюджета Совета ЕС, пока европейские страны не смогут найти для Украины дополнительные ЗРК Patriot.

Верхофстадт добавил, что страны ЕС имеют около сотни систем Patriot, а Украина нуждается в семи таких установках. Предложение евродепутата было встречено в зале бурными аплодисментами. Решения называют беспрецедентным событием. Призыв европейского депутата поддержали 515 парламентариев, 62 были «против».

«Парламент отказывается выполнять бюджет Рады, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot», - написал Верхофстадт в соцсетях.

Patriot для Украины

Напомним, Украина получила от партнеров американский ЗРК Patriot. В частности, благодаря этой системе удается сбивать аэробалистические ракеты «Кинжал» и другие баллистические ракеты, которые россияне запускают по нашей стране.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для того, чтобы полностью закрыть Украину, нужно 25 систем Patriot по 6-8 батарей.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина нашла 100 свободных Patriot в мире, но сначала хочет получить семь для защиты от российских ракет.