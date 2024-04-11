Сын умершего в СИЗО подполковника ВДВ: Мой отец хотел, чтобы Беларусь была свободной 3 11.04.2024, 15:45

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Александр Кулинич

Сегодня Александру Кулиничу могло исполниться 52 года.

Сегодня, 11 апреля, обвиненный в оскорблении Лукашенко подполковник Александр Кулинич должен был праздновать день рождения — ему исполнилось бы 52. Он не дожил до него всего несколько дней: 9 апреля мужчина умер в СИЗО № 7 Бреста. И сегодня вместо праздничного стола в его родном Молодечно был стол поминальный. Каким был военный в отставке, как переживал происходящее в Беларуси и соседней Украине? Об этом «Зеркало» поговорило с сыном и другом покойного.

«Если бы не СИЗО, все было бы в порядке»

Сын Александра Кулинича, 28-летний Микита уже несколько лет живет за границей. Из Беларуси он уехал еще до событий 2020 года. Но оставался в тесном контакте с отцом и другими членами семьи. От них молодой человек и узнал о смерти папы.

— Он умер ночью с 8 на 9 апреля, — отрывисто рассказывает молодой человек (разговор с журналистом дается ему тяжело). — Как это произошло — никто не понимает. Насколько я знаю, он просто не проснулся утром. Видимо, это случилось в камере.

Друг Александра Сергей (имя изменено) говорит, что у задержанного были проблемы с сердцем. О них мужчина узнал два года назад.

— У него все время было высокое давление, — объясняет Сергей. — Я об этой проблеме знал, хоть Александр даже не всем близким о ней рассказывал. Надо было делать операцию, но он немного побаивался. Я убеждал, что бояться не стоит, но он приводил пример одного из наших знакомых, который умер через несколько месяцев после похожей операции. Поэтому Александр много времени проводил в деревне на свежем воздухе. Уверен, что нахождение в СИЗО обострило его проблемы — это же сильные переживания, большой стресс. Если бы не это, то все было бы в порядке.

Микита говорит, что членам семьи удавалось делать медицинские передачи, которые были нужны отцу для поддержания здоровья.

— Ему передавали лекарства, делали кардиограмму сердца, за ним следили. В СИЗО за отцом смотрели, за ним ухаживали, и все было хорошо, — считает он.

«Его задержали потому, что в Беларуси увеличивается уровень репрессий»

О задержании подполковника в отставке собеседникам «Зеркала» стало известно от его близких в Беларуси. Случилось это 29 февраля в деревне Дорогово Кареличского района Гродненской области.

Уже первого марта «покаянное» видео появилось в одном из телеграм-каналов, приближенных к силовикам. Правда, в нем были кадры задержания из многоквартирного дома.

— Видео со штурмом квартиры — это что-то не то, — объясняет Микита. — Папу задержали в деревне, где он жил в последнее время. Там родились его отец и дедушка.

Сергей тоже говорит, что его друга задерживали в Дорогово, а видео штурма, которое опубликовали силовики, явно не оттуда и на нем — не Александр.

Дальше на видео сам Александр говорит, что его задержали «за комментарии в интернете». «В одном из аккаунтов я написал под выступлением президента „скот“», — объяснил мужчина. Микита говорит, что комментарии в интернете отец оставлял давно.

— Насколько я знаю, это были комментарии в Telegram, якобы в них было оскорбление Лукашенко. Эти комментарии отец написал в 2020—2021 годах, когда в Беларуси были активные протесты, — говорит молодой человек.

Почему Александра задержали именно сейчас, спустя три года после событий 2020-го, его сын не знает. Предполагает, что какого-то конкретного повода не было.

— Думаю, в связи с приближающимися президентскими выборами в Беларуси увеличивается уровень репрессий, — рассуждает мужчина. — Отец в целом никогда не был медийной или публичной личностью, но всегда имел твердую гражданскую позицию, которая выражалась в любви к своей стране и Родине и полной ненависти к действующему режиму как в Беларуси, так и в Российской Федерации.

«Подошел к командиру бойцов, и те пропустили протестующих»

Александр — кадровый военный. Учился в Военной академии Беларуси, а затем — в российской Военной академии имени Фрунзе. После этого вернулся в Брест и пошел в 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую Брестскую бригаду ВДВ. Там служил до 2009 года, затем ушел в звании подполковника.

— В последнее время он занимался своим небольшим бизнесом — был зарегистрирован индивидуальным предпринимателем. Подробностей его дела я не знаю, мы не сильно обсуждали это, но отец рассказывал, что продавал пищевые добавки для выпечки хлеба и печенья, которые были нужны для дополнительной пользы этой продукции, — рассказывает Микита.

Сергей говорит, что Александр уже давно придерживался продемократических убеждений. В 2020 году он участвовал в протестах в Бресте.

— Особенно активно это было в первые сутки после выборов, — вспоминает друг покойного. — Была ситуация, когда ОМОН загнал людей на оцепление, в котором стояли бойцы 38-й бригады, где долгое время служил Александр. Он подошел к командиру, поговорил, и в итоге те пропустили протестующих. Я знаю это с его слов, не думаю, что он бы врал об этом.

Пересекался на протестах Александр и со своим бывшим сослуживцем — Валерием Сахащиком. Напомним, тот тоже служил в 38-й бригаде в Бресте. Сергей говорит, что близкими друзьями Кулинич и Сахащик не были, но он отзывался о своем сослуживце очень положительно: считал его отличным офицером, настоящим десантником и человеком с большой буквы.

— Последний раз они виделись в 2020 году во время протестов. Встретились случайно, Александр первым подошел к Сахащику, спросил, узнал ли тот его. Узнал, сразу же назвал его имя, фамилию и звание, — вспоминает друг Александра. — Саша рассказывал, что тогда каким-то образом удалось договорится с силовиками, и они отпустили задержанных протестовавших в Бресте.

«Хотел, чтобы Беларусь была свободной»

Микита отмечает, что его отец, как настоящий патриот Беларуси, сильно переживал из-за нападения России на Украину. За событиями в этой стране он следил с 2014 года, когда произошла аннексия Крыма и начались боевые действия на Донбассе.

— Произошедшее 24 февраля 2022 года отец воспринял соответственно своей позиции о событиях в Беларуси, — объясняет молодой человек. — Для него это было шоком. Он очень любил Украину, часто ездил туда на отдых.

Об этом же говорит и Сергей. По словам мужчины, Александр много времени проводил в Закарпатье, там у него были хорошие друзья.

— Из-за войны у него была ненависть к Российской Федерации, абсолютно живая и непритворная, — признается мужчина. — Мы обсуждали с ним то, что Россия творит в Украине. Не буду пересказывать — в его словах было очень много мата по этому поводу.

Переживал Александр и за то, что происходит в его родной стране в последние годы. Его сын говорит, что отец мечтал о свободной Беларуси:

— Он был прекрасным человеком и желал нашей стране и нашим людям быть свободными, жить свободно. Это, пожалуй, самое краткое и емкое, что я могу сказать о моем отце. Он хотел, чтобы Беларусь была свободной. И за эту свободу он погиб.