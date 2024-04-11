Европарламент отказался одобрить финансирование Совета ЕС, пока Украине не дадут новые Patriot 11.04.2024, 15:50

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Это беспрецедентное событие.

Европарламент отказался принимать решение о финансировании Совета ЕС из-за неспособности стран Евросоюза обеспечить Украину дополнительными системами Patriot.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщают евродепутаты, присутствующие на заседании.

Многолетний евродепутат, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт из фракции Renew предложил снять утверждение бюджета Европейского совета с повестки дня, пока страны-члены не смогут найти семь систем Patriot, которые сейчас крайне необходимы Украине.

Верхофстадт напомнил слова главы европейской дипломатии, что у европейских стран есть сотня систем Patriot, когда Украине нужно семь.

Его предложение встретили бурными аплодисментами.

BREAKING — Parliament refuses discharge of the Council budget until European Council decided to support Ukraine with additional Patriot anti-missile systems ! pic.twitter.com/zDvA4xyUct — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) April 11, 2024

Решение называют беспрецедентным событием. Его поддержали 515 евродепутатов, против были 62.

«Парламент отказывается выполнять бюджет Совета, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot!» – написал Верхофстадт в Twitter (X)

«Только что: Европейский парламент приостановил решение о финансировании Совета ЕС из-за срыва поставок систем Patriot в Украину», – написал евродепутат, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.