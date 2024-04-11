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Европарламент отказался одобрить финансирование Совета ЕС, пока Украине не дадут новые Patriot

  • 11.04.2024, 15:50
  • 1,754
Европарламент отказался одобрить финансирование Совета ЕС, пока Украине не дадут новые Patriot

Это беспрецедентное событие.

Европарламент отказался принимать решение о финансировании Совета ЕС из-за неспособности стран Евросоюза обеспечить Украину дополнительными системами Patriot.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщают евродепутаты, присутствующие на заседании.

Многолетний евродепутат, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт из фракции Renew предложил снять утверждение бюджета Европейского совета с повестки дня, пока страны-члены не смогут найти семь систем Patriot, которые сейчас крайне необходимы Украине.

Верхофстадт напомнил слова главы европейской дипломатии, что у европейских стран есть сотня систем Patriot, когда Украине нужно семь.

Его предложение встретили бурными аплодисментами.

Решение называют беспрецедентным событием. Его поддержали 515 евродепутатов, против были 62.

«Парламент отказывается выполнять бюджет Совета, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot!» – написал Верхофстадт в Twitter (X)

«Только что: Европейский парламент приостановил решение о финансировании Совета ЕС из-за срыва поставок систем Patriot в Украину», – написал евродепутат, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

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