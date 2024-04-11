Премьер Словакии Фицо сделал заявление, которое точно не понравится Кремлю
- 11.04.2024, 16:11
Братислава поддерживает вступление Украины в ЕС.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которого называют «пророссийским», заявил, что его страна желает Украине скорейшего членства в ЕС.
Об этом он сказал в четверг на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Словакии после межправительственных консультаций, сообщает «Европейская правда».
Фицо заверил, что Словакия поддерживает амбиции Украины стать членом ЕС. «Это не спекуляция. Это – абсолютная полная поддержка", – сказал он.
«Мы не являемся страной, которая будет вам создавать препятствия на вашем пути(в ЕС). Наоборот, мы хотим помочь, поделиться с вами своим опытом, который касается переговоров о вступлении», – добавил Фицо.
Он заверил, что Словакия желает Украине быстро стать членом Евросоюза, потому что «это гарантия для перспектив страны, для развития страны и для мирного развития».
«Мы держим кулаки за вас», – заверил Роберт Фицо.