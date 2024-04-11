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Премьер Словакии Фицо сделал заявление, которое точно не понравится Кремлю

  • 11.04.2024, 16:11
Премьер Словакии Фицо сделал заявление, которое точно не понравится Кремлю
Роберт Фицо

Братислава поддерживает вступление Украины в ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которого называют «пророссийским», заявил, что его страна желает Украине скорейшего членства в ЕС.

Об этом он сказал в четверг на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Словакии после межправительственных консультаций, сообщает «Европейская правда».

Фицо заверил, что Словакия поддерживает амбиции Украины стать членом ЕС. «Это не спекуляция. Это – абсолютная полная поддержка", – сказал он.

«Мы не являемся страной, которая будет вам создавать препятствия на вашем пути(в ЕС). Наоборот, мы хотим помочь, поделиться с вами своим опытом, который касается переговоров о вступлении», – добавил Фицо.

Он заверил, что Словакия желает Украине быстро стать членом Евросоюза, потому что «это гарантия для перспектив страны, для развития страны и для мирного развития».

«Мы держим кулаки за вас», – заверил Роберт Фицо.

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