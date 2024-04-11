Директор «Минскремстроя» и крупный начальник из охраны МВД попались на взятке 3 11.04.2024, 16:31

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Сергей Клевко. Фото с сайта МВД

Теперь их будут судить.

За крупную взятку судят директора «Минскремстроя» и тылового начальника из Департамента охраны МВД.

Имена Дмитрия Хоружика и Сергея Клевко появились в расписании судов, обратила внимание «Наша Нива». Обоим грозит до пятнадцати лет колонии.

Сергей Клевко — 50-летний бывший милиционер. Он более 27 лет прослужил в милиции, а отдел тылового обеспечения Минского городского управления Департамента охраны МВД возглавлял более пяти лет.

Вышел на пенсию в январе 2023-го в звании подполковника — во время церемонии выступающие особо отметили то, как похорошел Департамент охраны во времена Клевко.

Отдел тылового обеспечения занимается закупками (в том числе через тендеры), ремонтом зданий, строительством, хранением снаряжения и следит за тем, сколько ресурсов использует департамент.

Второй фигурант дела — 40-летний Дмитрий Хоружик. Он несколько лет возглавляет «Минскремстрой». Это государственная организация, занимающаяся строительством, одна из самых крупных в стране. Также она занимается производством строительных материалов, сдает в аренду технику и помещения, имеет собственный санаторий «Спутник» под Минском.

Суд над мужчинами начнется в Центральном суде города Минска 23 апреля. Их обвиняют в «даче взятки в особо крупном размере». Кто кому дал взятку — пока неизвестно.