Белорус стал «болгаром» за €300 1 11.04.2024, 16:52

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Но попался на границе Польши и Литвы.

Литовские пограничники задержали гражданина Беларуси, который пытался путешествовать по Европе по поддельному удостоверению личности, выданному ему в Болгарии, сообщает Служба охраны государственной границы Литвы.

9 апреля сотрудники пограничного поста «Калвария» и миграционного отдела пограничной охраны «Варенос» остановили для проверки пассажирский автобус Scania финской регистрации. Это произошло на дороге между Мариямполе и Сувалками у деревни Салапераугис. Автобус следовал из Литвы по международному маршруту Таллинн-Варшава, пограничников заинтересовало удостоверение личности 33-летнего гражданина Болгарии. При проверке документов у пассажиров автобуса, пограничников заинтересовало удостоверение личности 33-летнего гражданина Болгарии. Сотрудники усомнились в подлинности документа.

Поняв, что ему не удастся обмануть литовских пограничников, мужчина, направлявшийся в Варшаву, признался, что является 33-летним гражданином Беларуси, чья национальная виза, выданная Польшей, истекла месяц назад, 9 марта. Поэтому он заказал и купил в интернете за 300 евро болгарское удостоверение личности со своим фото. Белоруса задержали и доставили на пограничный пункт Калвария, а затем в отделение полиции Каунаса.

Начато досудебное расследование по факту подделки или завладения документом под руководством прокурора Мариямпольской районной прокуратуры Каунасской областной прокуратуры.