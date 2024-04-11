В Харьковской области Украины объявили принудительную эвакуацию семей с детьми

В Харьковской области Украины объявили принудительную эвакуацию семей с детьми2
- 11.04.2024, 17:05
Из 47 населенных пунктов.
На Совете обороны Харьковской области Украины приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Речь идет только о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. По нашей информации, в определенных населенных пунктах проживают 182 ребенка», — сообщил Синегубов.
Города Харькова это решение не касается.