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Украинские партизаны: Россияне «исчезают» из мест базирования в Херсонской области

  • 11.04.2024, 17:19
  • 2,784
Украинские партизаны: Россияне «исчезают» из мест базирования в Херсонской области

Стало известно, где они прячутся.

Российские военные самовольно покидают временные места базирования и «прячутся» на оккупированной территории Херсонской области. Об этом заявляют участники военного партизанского движения «Атеш» в четверг, 11 апреля.

О том, что оккупанты отказываются выполнять боевые задачи и самовольно покидают места дислокации, партизанам стало известно из официальных докладов, которые поступали в группировку ВС России «Днепр».

Как отмечают в «Атеш", некоторые россияне, которые официально проходили как СЗЧ (самовольно оставивший часть), позже оказывались на оккупированной территории в Херсонской области.

Партизаны отмечают, что в Новоалексеевку прибывает большое количество оккупантов, которые размещаются в заброшенных домах.

Местные жители считают, что «прибывшие» россияне ранее могли находиться в тюрьме, ведь на их телах много татуировок.

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