Украинские партизаны: Россияне «исчезают» из мест базирования в Херсонской области
- 11.04.2024, 17:19
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Стало известно, где они прячутся.
Российские военные самовольно покидают временные места базирования и «прячутся» на оккупированной территории Херсонской области. Об этом заявляют участники военного партизанского движения «Атеш» в четверг, 11 апреля.
О том, что оккупанты отказываются выполнять боевые задачи и самовольно покидают места дислокации, партизанам стало известно из официальных докладов, которые поступали в группировку ВС России «Днепр».
Как отмечают в «Атеш", некоторые россияне, которые официально проходили как СЗЧ (самовольно оставивший часть), позже оказывались на оккупированной территории в Херсонской области.
Партизаны отмечают, что в Новоалексеевку прибывает большое количество оккупантов, которые размещаются в заброшенных домах.
Местные жители считают, что «прибывшие» россияне ранее могли находиться в тюрьме, ведь на их телах много татуировок.