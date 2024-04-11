«Лукашенко не зря сказал, что на поле боя все будет решать автомат»
- 11.04.2024, 17:49
Минобороны Хренина хочет воевать не качеством, а количеством.
В Беларуси заканчивается весенний призыв в армию. Уже третий год это происходит со сниженными требованиями к здоровью призывников, пишет читатель сайта Charter97.org:
— С 2017 года лукашенковские армейцы начали открыто говорить про демографический кризис и жаловаться на нехватку призывников.
Вопрос комплектации армии перед хунтой стал особенно остро после путинского вторжения в Украину. Снижение качества призывников позволяет ведомству Хренина последние годы призывать до 10 тысяч человек каждый призыв. За счёт новых норм лукашистам удалось увеличить и количество контрактников. Но в белорусской армии остро стоит вопрос с недостатком офицеров младшего звена, который решают за счёт призыва офицеров запаса.
Политика Минобороны свидетельствует о намерении воевать не качеством, а количеством. С этим перекликается и недавнее выступление Лукашенко, в котором он заявил, что на поле боя все будет решать автомат.