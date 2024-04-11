В российском Владивостоке возник дефицит продуктов 1 11.04.2024, 18:12

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Из супермаркетов исчезли социально значимые продукты питания.

Из супермаркетов Владивостока исчезли социально значимые продукты питания. Корреспонденты NewsVl объехали девять крупнейших магазинов в разных районах города и обнаружили в половине из них пустые полки.

В основном наблюдается нехватка сахара, круп, овсяных хлопьев, макарон, пакетированного и заварного чая, а также детского питания.

В сети «Реми» подтвердили дефицит данных категорий товаров, заверив, что он «носит временный характер и связан со сложностями в работе железной дороги». «Торговая сеть прикладывает максимум усилий, чтобы в ближайшее время товар появился на полках», — подчеркнули в компании.

В одном из магазинов «Самбери» как минимум неделю назад вывесили объявление о том, что поступление сахара и гречневой крупы ожидается 4 апреля. При этом товара нет до сих пор. «Сейчас у нас проходит ревизия. Когда появится сахар-песок — неизвестно. Купить можно только рафинад», — сообщила сотрудница торгового зала.

Представитель сети отметил, что «дефицита сахара нет — есть перебои в поставках, связанные с задержкой железнодорожного транспорта на Дальний Восток».

Также жители Владивостока выложили фотографии с пустыми продуктовыми полками в одном из магазинов «Фикс Прайс». Журналисты съездили туда и подтвердили, что товаров мало. В самом магазине заявили, что их сеть в принципе не рассчитана на продажу продуктов питания, а ориентируется «на хозтовары и моющие средства».

Сложности с доставкой грузов по железной дороге на Дальний Восток наблюдаются с начала года. Сотни контейнеров простаивают в очередях на западе. Причиной стал введенный правительством приоритет для перевозок угля, которые теперь занимают большую часть дефицитных мощностей Восточного полигона.

Один из приморских предпринимателей рассказал изданию, что в ноябре РЖД начала «массово бросать вагоны или вовсе, не объясняя причин, не выпускать» их в сторону Дальнего Востока под тем предлогом, что «в приоритете экспорт в Китай». «Грузы стоят без движения по 2-4 месяца, транспортные компании с 1 марта по железной дороге повысили тарифы в 3 раза», — пожаловался он.

3 апреля полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил министерствам и ОАО «РЖД» разобраться в ситуации и наладить поставки социально значимых грузов «в кратчайшие сроки». «Ни одно предприятие не должно остановить свою работу. Необходимо обеспечить доставку всех жизнеобеспечивающих грузов «северного завоза». Никакие срывы здесь недопустимы, — подчеркнул Трутнев. Он также призвал решить проблему с уже накопленными и не вывезенными грузами, отметив, что «люди эти товары ждут».