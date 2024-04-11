CNN узнал детали плана Трампа по Украине 5 11.04.2024, 18:20

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Что намерен делать экс-президент США.

План экс-президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине в случае его переизбрания начнется с того, что он попытается усадить Москву и Киев за стол переговоров, чтобы они достигли соглашения о прекращении огня, об этом некоторым иностранным дипломатам рассказали в Вашингтоне, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Собеседник телеканала, знакомый с мнением Трампа по вопросу, заявил, что экс-президент, скорее всего, обратится к президентам Украины и России — Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину — на следующий день после избрания (в ноябре) или инаугурации (в январе 2025 года), чтобы начать координировать переговоры. Он добавил, что Трамп, вероятно, будет использовать военную помощь от США Украине в качестве «рычага давления», чтобы усадить обе стороны за стол переговоров.

Трамп не раз говорил, что если бы был президентом, то разрешил бы конфликт на Украине в кратчайшие сроки. В интервью Fox News в минувшем июле он рассказал, что для начала связался бы с Путиным и Зеленским. «Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — говорил экс-президент.

The Washington Post 7 апреля написала, что Трамп в частной беседе рассказал о плане завершения конфликта в Украине, который предусматривает оказание давления на Киев, чтобы тот уступил Крым и Донбасс Москве. Советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер назвал публикацию «фейковыми новостями».