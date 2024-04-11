Кремль увеличил расходы на внутреннюю пропаганду 11.04.2024, 18:41

Полмиллиарда долларов на «патриотический контент».

В 2023 году Россия потратила 58 млрд рублей или 500 млн долларов на создание внутренней пропаганды. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в четверг, 11 апреля.

Как говорится в сообщении, Россия потратила около полумиллиарда долларов для создания «патриотического контента» так называемыми «некоммерческими» организациями, которые якобы не связаны с государством-агрессором и являются «автономными». Этот контент они должны были продвигать в блогах, новостях, фильмах, сериалах, видеоиграх и тому подобное.

В ГУР отметили, что организации должны были тратить выделенные Кремлем средства на внутреннюю пропаганду для:

формирование лояльного общественного мнения к режиму российского диктатора Владимира Путина;

оправдание войны РФ против Украины;

влияния на сознание военнослужащих России путем глорификации их участия в войне.

В ГУР предположили, что увеличение расходов на внутреннюю пропаганду может свидетельствовать о снижении доверия россиян к официальным медиа РФ, а также о попытке Путина взять под контроль интернет-среду.