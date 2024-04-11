Уволен руководитель еще одного белорусского театра
- 11.04.2024, 18:55
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Третий за последний месяц.
Директор Белорусского театра кукол Дмитрий Семенов уволен со своей должности. Об этом коллектив сообщил в своих социальных сетях.
«Дырэктар тэатра Сямёнаў Дзмітрый Сяргеевіч прызначаны на іншую пасаду. А гэта значыць, што сёння быў яго заключны працоўны дзень», — написали сотрудники.
Причина увольнения не называется.
Дмитрий Семенов возглавлял коллектив с 1 декабря 2022 года. Он окончил Институт современных знаний и Белорусский педуниверситет имени Максима Танка. С 2016 года являлся руководителем государственных учреждений на различных должностях. До прихода в театр являлся директором Дворца детей и молодежи «Золак» Минска.
В начале апреля 2024 года был уволен художественный руководитель витебского театра «Лялька» Виктор Климчук. В марте — директор Музыкального театра Сергей Пукита.