Комаровский рынок стал безлюдным 3 11.04.2024, 19:41

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Из-за цен?

Белоруска посетила Комаровский рынок в Минске и сделала несколько фото, которые разместила в группе «Минск — мой город» в Facebook. Торговый объект был безлюдным, женщина увидела причину этого в высоких ценах, пишет «Зеркало».

«Комаровский рынок. 17.30. Обратите внимание на цены, и станет ясно, почему пустуют прилавки», — написала автор фото в группе.

Продукты действительно будут по карману не всем белорусам. Особенно впечатляют цены на свежую и переработанную рыбу и рыбные продукты: баночка красной икры — 55−65 рублей, килограмм семги слабосоленой — 145 рублей, сырое филе чавычи и лосося — 55,9 рубля за 1 кг.

Белорусское сало стоило почти 27 рублей за килограмм.

Кусались цены на фрукты и овощи: одно авокадо стоило 7,9 рубля, одно манго — 35 рублей, килограмм черри — почти 25 рублей, сладкий перец — от 10 до 14,9 рубля за килограмм.

Участники группы комментировали фотофакт по-разному: кто-то считал, что нет людей не из-за того, что цены высоки, а потому что православные постятся. Другие отмечали, что не надо покупать килограммами, некоторые признавали, что на покупке продуктов на Комаровке сэкономить не получится. Вот некоторые мнения:

«Прилавки не пустуют, они полные. И люди всегда есть на Комаровке. Просто до 4 мая пост, наверное, если вы не в курсе. Что же вы все негатив ищете постоянно? Не ходите на Комаровку, если вас жаба душит. И да, всегда можно купить не килограмм мяса/сала/колбасы, а грамм 100».

«Там на сегодняшний день дороже, чем в супермаркетах, это точно. Живу рядом с Комаровкой, там дешевле чай, кофе и не более. Даже туалетная бумага и бумажные полотенца у них дороже, чем в „Миле“, не говоря уже о FixPrice».

«Молочка дешевле, все сыры, творог и масло. Дешевле субпродукты, по мясу тоже можно поторговаться. Стейки или баранину вы тоже в магазинах не всегда найдете. Домашние куры».

«Я прихожу на Комаровский рынок за говяжьей обрезью для собак (два кило беру на месяц) и яйцами (три десятка). Много лет покупаю у одних и тех же продавцов. Не стоит так нападать на человека, это ведь его мнение. А цены и вправду удивительные, не всем по карману».

«По большинству цен Комаровка уже давно превратилась в элитный торговый объект».

«Я много лет работала возле Комаровки. Так вот, чтобы купить там свежие курицу, утку и далее по списку, нужно обладать хамством и наглостью базарной торговки. Иначе обхамят, подсунут дрянь и скажут, что так и должно быть».

«Рынки у нас давно перестали быть рынками. На рынках принято торговаться, общаться. Рынок — это атмосфера, свежие продукты. А у нас это магазин с базарными тетками за прилавком. И цены часто неоправданно завышены. На рынках должны хозяйничать частники. И выбрать не дают самому овощи-фрукты, и всегда какую-нибудь гниль подложат в отличие от супермаркета, а цены такие же».

«Цены выше, чем в Голландии».

«Предложение значительно превышает спрос».

«Интересно, а по уровню зарплат все могут филе лосося каждую неделю себе позволить? В принципе, я так и думал, что на филе лосося многие сквозь витрину только и смотрят».