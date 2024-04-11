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Советник Зеленского отреагировал на «мирный план» Турции для Украины

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  • 11.04.2024, 19:46
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Советник Зеленского отреагировал на «мирный план» Турции для Украины

Для Украины существует только безусловная Формула мира, предложенная президентом Зеленским.

СМИ распространяют новое предложение Турции относительно «мирного плана» для окончания войны в Украине. В Офисе украинского президента Владимира Зеленского отреагировали.

Об этом сообщает Telegram советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

По данным издания, существует новый проект договора, который якобы заморозит войну между Россией и Украиной. Согласно источнику, познакомившемуся с документом, он продвигается при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана и является инициативой турецкой стороны.

Анонимный источник издания утверждает, что текст документа на данный момент есть у всех трех сторон, то есть Турции, России и Украины.

Проект основывается на документах первых переговоров в Стамбуле, и часть формулировок мая 2022 года вошла в новый текст. Мирную инициативу может поддержать ряд европейских политиков, которую также будут предлагать для поддержки отдельным странам Глобального Юга.

«Без спекуляций и без иллюзий. Нет никаких альтернативных «мирных планов», которые предусматривают «не/проигрыш РФ», - подчеркнул Подоляк.

Он подчеркнул, что для Украины существует только безусловная Формула мира, предложенная президентом Зеленским, которая основывается на обязательности полного выхода РФ с территории Украины, возвращение к международному праву с пересмотром роли международных институтов, объемной юридической и физической ответственности за акт агрессии и соответствующих масштабных компенсаций.

«Все остальное — это лишь о желании... продолжить войну через замораживание, эскалацию, сохранение российского агрессивного режима…», - добавил советник.

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