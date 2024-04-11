На Солигорском водохранилище спасли лося 1 11.04.2024, 20:13

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Сотрудники спасательной станции ОСВОД в Солигорске утром в четверг, 11 апреля, обнаружили на поверхности Солигорского водохранилища необычного пловца – лося, который, казалось, полностью выбился из сил. Подробности спасения приводит «Электронный Солигорск».

Зверь потерял ориентацию в пространстве на просторной водной глади, уходил под воду с головой и кружил. Шансов добраться до берега без посторонней помощи у него не оставалось.

Работники ОСВОД оперативно вышли на катере, чтобы предотвратить гибель лося. Подобравшись поближе к измотанному животному, спасатели начали направлять его в сторону берега.

Почувствовав под копытами твердый грунт, лось в спешном порядке направился в чащу леса.