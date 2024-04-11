закрыть
11 апреля 2024, четверг, 20:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Солигорском водохранилище спасли лося

1
  • 11.04.2024, 20:13
На Солигорском водохранилище спасли лося

Видео.

Сотрудники спасательной станции ОСВОД в Солигорске утром в четверг, 11 апреля, обнаружили на поверхности Солигорского водохранилища необычного пловца – лося, который, казалось, полностью выбился из сил. Подробности спасения приводит «Электронный Солигорск».

Зверь потерял ориентацию в пространстве на просторной водной глади, уходил под воду с головой и кружил. Шансов добраться до берега без посторонней помощи у него не оставалось.

Работники ОСВОД оперативно вышли на катере, чтобы предотвратить гибель лося. Подобравшись поближе к измотанному животному, спасатели начали направлять его в сторону берега.

Почувствовав под копытами твердый грунт, лось в спешном порядке направился в чащу леса.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бункер ищет дамбу
Бункер ищет дамбу Владимир Халип
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину Владимир Цыбулько
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина Наталья Радина