В Украине заложили евроколею из ЕС в Ужгород 3 11.04.2024, 20:33

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На очереди еще два города.

Ужгород станет первым областным центром Украины, который будет соединен евроколеей с Европой. На очереди — Львов и Черновцы.

Об этом сообщает Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

«Сегодня в Закарпатье начинаем проект строительства европейской колеи Чоп-Ужгород. Это позволит запустить прямое железнодорожное сообщение между Ужгородом и Веной, Братиславой, Кошице, Будапештом, Прагой, Бухарестом, Дрезденом и Белградом», - сообщил Шмыгаль.

По его словам, реализация проекта создаст в Ужгороде транспортный хаб, который обеспечит удобную и быструю пересадку пассажиров между поездами широких путей и поездами стран ЕС.

Строительство этой евроколеи будет финансироваться за счет грантовых средств ЕС, полученных «Укрзализныцей» в рамках программы Connecting Europe Facility.

«В ближайшем будущем планируем за счет средств ЕС реализовать аналогичные проекты из Львова и Черновцов», - добавил премьер.