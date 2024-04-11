Польша может предоставить Украине зенитные ракеты советского производства 11.04.2024, 21:35

Об этом сообщил президент Польши.

Польша может предоставить Украине зенитные ракеты советского производства.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на брифинге в Вильнюсе.

«Сегодня во время двусторонней встречи я и президент Владимир Зеленский обсуждали определенные запасы ракет, которые мы до сих пор имеем, с советских времен. И мы обсуждали возможность их передачи Украине для того, чтобы обеспечить противовоздушную оборону Украины. Я буду говорить с моим министром обороны, когда вернусь в Польшу», - сказал он.

При этом Дуда отметил, что размещенные в Польше системы Patriot «были развернуты армией США. И мы также имеем системы, развернутые британскими вооруженными силами в Польше».

«И позвольте мне также напомнить вам, что из всех государств, соседствующих с Украины, которая подверглась вторжению России, это в Польше российская ракета нанесла вред и прилетела. И это в Польше российские ракеты нарушают наше воздушное пространство», - сказал Дуда.

«Мы сами постоянно находимся под угрозой российской атаки. И потому эти системы они сегодня защищают», - пояснил польский президент.