Польша может предоставить Украине зенитные ракеты советского производства
- 11.04.2024, 21:35
Об этом сообщил президент Польши.
Польша может предоставить Украине зенитные ракеты советского производства.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на брифинге в Вильнюсе.
«Сегодня во время двусторонней встречи я и президент Владимир Зеленский обсуждали определенные запасы ракет, которые мы до сих пор имеем, с советских времен. И мы обсуждали возможность их передачи Украине для того, чтобы обеспечить противовоздушную оборону Украины. Я буду говорить с моим министром обороны, когда вернусь в Польшу», - сказал он.
При этом Дуда отметил, что размещенные в Польше системы Patriot «были развернуты армией США. И мы также имеем системы, развернутые британскими вооруженными силами в Польше».
«И позвольте мне также напомнить вам, что из всех государств, соседствующих с Украины, которая подверглась вторжению России, это в Польше российская ракета нанесла вред и прилетела. И это в Польше российские ракеты нарушают наше воздушное пространство», - сказал Дуда.
«Мы сами постоянно находимся под угрозой российской атаки. И потому эти системы они сегодня защищают», - пояснил польский президент.