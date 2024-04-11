Вышла на свободу политзаключенная Оксана Зарецкая
- 11.04.2024, 21:43
На свободе женщину ждали двое детей.
Вышла на свободу политзаключенная Оксана Зарецкая. Об освобождении тренера по этикету и бизнес-коммуникациям, культуролога и магистра педагогики сообщила «Вясна».
Вышла на свободу Зарецкая в начале апреля. Ее осудили на 1,5 года колонии по обвинению в участии в акциях протеста по ст. 342 УК (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).
Срок она отбывала в гомельской женской колонии № 4.
На свободе женщину ждали двое детей.