Вышла на свободу политзаключенная Оксана Зарецкая 11.04.2024, 21:43

На свободе женщину ждали двое детей.

Вышла на свободу политзаключенная Оксана Зарецкая. Об освобождении тренера по этикету и бизнес-коммуникациям, культуролога и магистра педагогики сообщила «Вясна».

Вышла на свободу Зарецкая в начале апреля. Ее осудили на 1,5 года колонии по обвинению в участии в акциях протеста по ст. 342 УК (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Срок она отбывала в гомельской женской колонии № 4.

На свободе женщину ждали двое детей.