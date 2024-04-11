Bild: Украина смогла скопировать российские «Ланцеты» 1 11.04.2024, 21:49

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ВСУ бьют ими по оккупантам.

Украинские военные смогли разработать и успешно опробовать дроны-камикадзе, подобные российским «Ланцетам».

Об этом сообщает Bild.

Как пишет издание, украинский беспилотник является почти идентичной копией российского «Ланцета».

У него есть система вооружения «Ram X», которая разработана украинской компанией CDET. Данная компания известна тем, что уже выпустила на рынок два других успешных беспилотника-камикадзе средней дальности – «Ram 1» и «Ram 2».

Однако именно «Ram X» имеет уникальную форму и характерны восемь крыльев, как у русского дрона.

В частности, издание обращает внимание на то, что на днях Служба безопасности Украины опубликовала видео с серией атак беспилотников на российские системы противовоздушной обороны. Дроны на этом видео имеют «почерк» сверхсовременного «Ram X» или «Укро-Ланцет».

То, что на кадрах показано поражение только российских систем ПВО свидетельствует о том, что атаки происходили на расстоянии от 10 до 30 километров по линии фронта. А вот на высокую точность украинских дронов указывает, что во время атак российская техника двигалась.

Также на видео видно, что во время атаки украинские бойцы могли постоянно корректировать полет дрона – это еще одно свидетельство совершенно новой техники.

Все это свидетельствует о том, что Украине, как и было объявлено несколько месяцев назад, удалось не только скопировать мощное оружие России, но и наладить ее серийное производство.

В конце февраля этого года министр цифровизации Украины Михаил Федоров рассказал, что за несколько месяцев Силы обороны получат сотни дронов-камикадзе, разработанных Украиной по типу российских «Ланцетов».