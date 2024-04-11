Архиепископ Витебский получил белорусское гражданство спустя 30 лет служения 1 11.04.2024, 22:20

Во время получения паспорта священнослужитель потроллил начальника милиции, подарив книгу о невинно осужденном.

Архиепископ Витебский и Оршанский Дмитрий получил белорусское гражданство. Паспорт священнослужителю вручил лично начальник Витебской милиции генерал-майор Андрей Любимов.

Интересно, что архиепископ Дмитрий возглавляет кафедру на протяжении всей суверенной истории Беларуси. Он стал епископом Полоцким и Витебским еще в 1989 году, а в 1992 году возглавил выделенную Витебскую кафедру. Тем не менее все это время один из ведущих иерархов БПЦ оставался без гражданства страны, в которой служит. Кстати, по новому закону возглавлять религиозные организации в Беларуси могут только граждане страны.

Будущий архиепископ, в миру Николай Дроздов, родился в Бобруйске. Однако после службы в советской армии поступил в семинарию в Москве, до 1989 года жил в Троице-Сергиевой лавре под Москвой.

Начальник Витебской милиции назвал вручение архиепископу белорусского паспорта «восстановлением исторической справедливости». Священнослужитель, в свою очередь, подарил Любимову книгу о Владимире Еленевском, назвав его «невидимым защитником всех милиционеров Витебщины».

Владимир Еленевский работал судебным следователем в Витебске еще при царе. В 1922 году большевики отправили его в тюрьму с запретом работать в органах. После освобождения он принимал активное участие в жизни местной православной общины, оказывал ей юридическую поддержку.

В 1931 году Еленевского вновь арестовали — причем по ложному обвинению в «подстрекательстве к массовым волнениям» и «антисоветскую агитацию». Из ссылки Владимир вернулся инвалидом. В 2007 году синод БПЦ включила исповедника Владимира Еленевского в Собор Белорусских святых.

В общем, «невидимым защитником белорусских милиционеров» архиепископ назвал того, кого самого несправедливо преследовали по надуманным обвинениям.