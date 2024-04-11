В Минске медиков скорой помощи оснастили видеорегистраторами 3 11.04.2024, 23:34

Зачем.

В Минске бригады скорой помощи оснастили видеорегистраторами, которые позволяют вести видеосъемку и аудиозапись, сообщает пресс-служба Минздрава.

Уточняется, что было закуплено около 800 персональных видеорегистраторов и 22 терминала для сохранения отснятого видео и зарядки устройств. В оперативном отделе станции скорой помощи установлено специальное программное обеспечение.

Цель данного проекта — не только повысить качество оказания скорой медицинской помощи, но и обезопасить сотрудников скорой в случае противоправных действий граждан.