Боррель ожидает от министров ЕС «смелых решений» для Украины 11.04.2024, 23:46

Словами Путина не остановить.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель ожидает «смелых решений» относительно военной помощи Украине от совместной встречи министров иностранных дел и обороны стран Европейского союза 22 апреля.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Twitter (X) Жозепа Борреля.

«Одними словами Путина не остановить. Мы должны оказать больше военной поддержки. Сегодня я написал министрам иностранных дел и обороны ЕС перед заседанием Совета иностранных дел 22 апреля. Мы должны ускорить и расширить военную поддержку Украины», - написал Боррель.

Он напомнил, что накануне Россия снова нанесла удары по гражданскому населению и критической инфраструктуре Украины.

Высокий представитель подчеркнул, что ЕС должен предоставить Украине системы противовоздушной обороны для перехвата российских ракет для защиты городов и критической инфраструктуры.

«Украине нужны ракетные батареи «земля-воздух». Мы многое делаем. 31 миллиард евро на военную помощь Украине, и мы поддерживаем нашу оборонную промышленность для увеличения производства ракет и боеприпасов в Европе», - отметил Боррель.

В то же время он пообещал, что ЕС сделает еще больше для поддержки Украины.

«Мы должны усилить украинскую оборонную промышленность. Фонд содействия Украине будет способствовать закупке, изготовлению и поставке боеприпасов. Я ожидаю смелых решений на совместной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 22 апреля с Дмитрием Кулебой и Рустемом Умеровым. ЕС поддержит Украину всеми силами», - добавил глава дипломатии ЕС.

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