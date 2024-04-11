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Боррель ожидает от министров ЕС «смелых решений» для Украины

  • 11.04.2024, 23:46
Боррель ожидает от министров ЕС «смелых решений» для Украины

Словами Путина не остановить.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель ожидает «смелых решений» относительно военной помощи Украине от совместной встречи министров иностранных дел и обороны стран Европейского союза 22 апреля.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Twitter (X) Жозепа Борреля.

«Одними словами Путина не остановить. Мы должны оказать больше военной поддержки. Сегодня я написал министрам иностранных дел и обороны ЕС перед заседанием Совета иностранных дел 22 апреля. Мы должны ускорить и расширить военную поддержку Украины», - написал Боррель.

Он напомнил, что накануне Россия снова нанесла удары по гражданскому населению и критической инфраструктуре Украины.

Высокий представитель подчеркнул, что ЕС должен предоставить Украине системы противовоздушной обороны для перехвата российских ракет для защиты городов и критической инфраструктуры.

«Украине нужны ракетные батареи «земля-воздух». Мы многое делаем. 31 миллиард евро на военную помощь Украине, и мы поддерживаем нашу оборонную промышленность для увеличения производства ракет и боеприпасов в Европе», - отметил Боррель.

В то же время он пообещал, что ЕС сделает еще больше для поддержки Украины.

«Мы должны усилить украинскую оборонную промышленность. Фонд содействия Украине будет способствовать закупке, изготовлению и поставке боеприпасов. Я ожидаю смелых решений на совместной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 22 апреля с Дмитрием Кулебой и Рустемом Умеровым. ЕС поддержит Украину всеми силами», - добавил глава дипломатии ЕС.

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