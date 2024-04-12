Лукашенко докладывал Путину об обстановке на границе с Польшей, Литвой и Латвией 12.04.2024, 0:13

1,030

Больше всего диктатора «волнует» политика Польши.

Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путин, которая проходит 11 апреля в Москве, рассказал про обстановку на западных границах Беларуси, сообщает БелТА.

Путин спросил, как обстоят дела на западных границах Беларуси.

— Тяжелая ситуация. Меня удивляет вообще. Больше всего меня волнует политика польского руководства, — отметил Лукашенко.

По словам Лукашенко, какое-то число завезенных его режимом мигрантов туда идет, но «они их выбрасывают».

Как сообщал Charter97.org, премьер Польши Дональд Туск обвинил Лукашенко в миграционном кризисе.

Литва, в свою очередь, может отправить на границу с Беларусью армию.