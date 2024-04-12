Украина эвакуирует жителей полусотни населенных пунктов в Харьковской области 12.04.2024, 1:59

В принудительном порядке.

Власти Харьковской области приняли решение эвакуировать в принудительном порядке семьи с детьми из 47 «прифронтовых населенных пунктов», сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, данное решение не касается Харькова, оно затрагивает только «близкие к границе с РФ населенные пункты Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов».

Синегубов добавил, что на территориях, откуда планируется эвакуация, проживает 182 ребенка. Местные власти уже согласовали маршруты эвакуации и забронировали места, где временно разместят людей.

Ночью 11 апреля российские военные атаковали пять регионов Украины: под обстрел попали энергообъекты в Киевской, Харьковской, Запорожской, Одесской и Львовской областях. Самая сложная ситуация сейчас в Харьковской области, где без света остались более 200 тысяч человек.

В Киевской области под удар попала Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция столичного региона. Объект снабжает энергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Поражение этой ТЭС, по слова нардепа Игоря Мосейчука, грозит блэкаутом.

По данным ВСУ, в общей сложности в ночь на 11 апреля Россия выпустила по территории Украины 42 ракеты и 40 ударных беспилотников. Силам ПВО удалось уничтожить 57 воздушных целей.

Атаку прокомментировал президент Владимир Зеленский, который заявил, что российские военные целенаправленно били по объектам критической инфраструктуры. Глава государства призвал союзников как можно скорее предоставить Украине дополнительные средства ПВО.