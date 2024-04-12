Стало известно, каким оружием Россия уничтожила Трипольскую ТЭС 3 12.04.2024, 8:05

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Оно оказалось эффективнее «Кинжала».

Россия ударила по Трипольской ТЭС новыми крылатыми ракетами Х-69. Именно эти дозвуковые ракеты позволили оккупантам полностью уничтожить самую мощную электростанцию Киевщины. Об этом сообщило издание Defense Express.

По данным издания, дальность пуска ракет составила около 400 км, что превышает известные оценки. Ранее ракетам Х-69 приписывали дальность пуска до 290 км, однако на практике она оказалась больше. Вес боевой части ракеты указывался в пределах 310 кг.

«Х-69 является российской дозвуковой крылатой ракетой для самолетов тактической авиации. Ее запуск возможен с самолетов Су-34 и Су-35, кроме того, именно она должна стать основной крылатой ракетой для Су-57, которую он должен нести во внутренних отсеках вооружения», - отметили в материале.

Также ракета оснащена системой наведения DSMAC, как и Х-101, и спутниковой навигацией с помехозащищенными антеннами «Комета-М». Х-69 имеет инерциальную систему, обеспечивающую точность удара. Как отмечает Defense Express, главной особенностью российской ракеты является возможность сверхнизкого полета на высоте (в 20 метров, что ниже возможностей Х-101).

Хотя ракета Х-69 имеет меньшую боевую часть по сравнению с гиперзвуковым «Кинжалом», ее использование оказалось более эффективным во время удара по Трипольской ТЭС. Это обусловлено ее способностью проникать сквозь украинскую противовоздушную оборону и возможностью запуска с самолетов тактической авиации, а не стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и МиГ-31К.

Выявлять и отслеживать ракетные атаки, во время которых используются Х-69 сложнее, поскольку их запускают с самолетов тактической авиации, то есть Су-34 или Су-35. Также стоит учитывать, что вражеские самолеты тактической авиации могут использовать эти ракеты более массово, что повышает угрозу для объектов на территории Украины.

«Но после того, как в РФ наладят ее полномасштабное серийное производство, потому что сейчас речь не идет о ее запасах... В то же время дальность применения этой ракеты в 400 км является достаточным для поражения значительного количества объектов на территории Украины с самолетов тактической авиации, которые вполне могут приближаться к границе или к линии фронта на дальность 50-70 км», - отметили в ведении.

В случае, если РФ будет использовать территорию Беларуси для запуска ракеты, то под угрозой окажется вся территория Украины, кроме Закарпатской области. Издание продемонстрировало на карте гипотетические пусковые районы, без учета возможности Россией воздушного пространства Беларуси.