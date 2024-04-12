У белоруса закончилась польская виза, но он придумал новый способ ездить по Европе 12.04.2024, 8:13

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Что было дальше?

У белоруса закончилась польская виза, и он купил в интернете за 300 евро поддельные болгарские документы, чтобы путешествовать по Европе. Его разоблачили и задержали литовские пограничники на границе с Польшей, сообщили в погранслужбе Литвы.

Литовские пограничники на границе с Польшей остановили пассажирский автобус с финскими номерами, который ехал из Литвы по международному маршруту «Таллинн — Варшава».

Во время проверки документов пассажиров сотрудники обратили внимание на удостоверение личности 33-летнего гражданина Болгарии — оно показалось им подозрительным. При более тщательном изучении стало ясно, что документ поддельный. Карта вопреки требованиям оказалась изготовлена не из поликарбоната, микротекст на ней был сымитирован, а цвет струйной печати не менялся под воздействием ультрафиолета.

Поняв, что отпираться бесполезно, направлявшийся в Варшаву мужчина признался, что он белорус, у которого месяц назад истекла польская национальная виза. Чтобы ездить по Европе, он заказал в интернете поддельное болгарское удостоверение личности со своим фото — оно обошлось ему в 300 евро.

Мужчину вывели из автобуса и доставили на погранпункт, а затем — в полицейский изолятор. Теперь ему грозит арест или заключение на срок до 4 лет. Пока же белоруса оставили под стражей на месяц.