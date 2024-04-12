В России озвучили сроки введения французских войск в Украину 6 12.04.2024, 8:17

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Речь идет о регулярном контингенте.

Оказывается, в стране-агрессоре Российской Федерации якобы знают, когда в Украине могут появиться регулярные войска Франции.

Так, согласно обнародованному сообщению, французский лидер Эммануэль Макрон якобы планирует направить свои войска в Украину уже предстоящей осенью, о чем пишет пропагандистский ТГ-канал «Кремлевская табакерка» со ссылкой на источник в Службе внешней разведки России, передает dialog.ua.

Таким образом, источники в СВР России поведали, что французский сухопутный военный контингент может появиться в Украине уже в сентябре 2024 года.

Согласно информации собеседника ресурса, французские наемники якобы уже и сейчас участвуют в войне на стороне ВСУ, но уже осенью в Украине могут появиться регулярные войска Франции.

«В настоящее время по данному поводу идет активная кампания по продвижению этого вопроса. Хотя ни в Организации Североатлантического договора, ни в самой Франции в настоящее время единства по данному вопросу нет», - отметил собеседник ресурса.

Помимо прочего, в Службе внешней разведки, как добавил источник, уточнили, что французы не будут участвовать в активных боях, а основной их задачей будет получение бесценного опыта в реальной войне.

Ведь «СВО» не сравнить с операциями, проводимыми на территории Африки. Второстепенной же задачей войск Макрона в Украине будет являться подготовка украинских военнослужащих.