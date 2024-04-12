Bloomberg: Следующие два месяца будут решающими в войне 4 12.04.2024, 8:25

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На фронте готовится нечто большее.

Продвижение войск РФ вдоль линии фронта и постоянные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины — подготовка к нечто большему, уверены эксперты.

Украина сейчас испытывает острую нехватку боеприпасов и живой силы, чтобы охватить все 1200 км линии фронта, пишет Bloomberg.

Если ситуация не измениться, то линия фронта может пасть и армия РФ начнет продвижение вглубь страны, именно поэтому ближайшие два месяца станут самыми тяжелыми для Украины.

Больше всего достается жителям Харькова. При этом Кремль сильно надеется на подавленное психологическое состояние жителей города: якобы они могут просто покинуть Харьков накануне большого наступления.

При этом большинство военных экспертов считает, что город будет сложно захватить для армии РФ.

Только в 2024 году РФ может получить до 6 млн снарядов как за счет иностранных поставок, так и за счет собственного производства.

С одной стороны, ряд американских политиков считает, что линия фронта не падет так быстро. Но другая согласна с тем, что моральный дух украинцев сильно подорван.

Сейчас как никогда Украина уязвима перед ракетными ударами со стороны РФ. Враг активизировался по всей линии фронта, а цель №1 — захват Часова Яра.